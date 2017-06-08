Овечкин и Малкин оказались вне списка кандидатов в сборную на олимпийский сезон

Нападающие клубов национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оказались вне списка кандидатов в сборную России на олимпийский сезон. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта России.

В перечне значатся фамилии 50 отечественных игроков, в том числе 10 представителей НХЛ: Виктор Антипин («Баффало Сэйбрс»), Андрей Василевский, Никита Кучеров, Владислав Наместников (все — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (оба — «Вашингтон Кэпиталс»), Андрей Миронов («Колорадо Эвеланш»), Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерс») и Вадим Шипачев («Вегас Голден Найтс»).

В резервный список попали еще 25 хоккеистов, среди которых представляющий «Даллас Старс» Денис Гурьянов.

В грядущем сезоне хоккеисты сборной России выступят на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В конце мая руководство НХЛ объявило, что игроки лиги гарантированно пропустят турнир. Это произошло из-за того, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в соревнованиях.