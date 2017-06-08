Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал возможный переход игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ради участия в Олимпийских играх. Его слова в четверг, 8 июня, приводит «Чемпионат.com».

«Останутся ли Орлов и Кузнецов в НХЛ? Если бы у меня заканчивался контракт и был в таком же молодом возрасте, я бы, конечно же, выбрал НХЛ. Но это я, у ребят могут быть другие мысли. Тем более игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Зачем туда ехать? Олимпийские игры будут посредственным турниром, Евротур расширенного состава», — заявил Брызгалов.

36-летний Брызгалов в данный момент является свободным агентом. Ранее выступал за тольяттинскую «Ладу», московские «Спартак» и ЦСКА, а также ряд клубов НХЛ. В составе сборной России голкипер принял участие в трех Олимпиадах, завоевав бронзовые медали Игр в Слот-Лейк-Сити. В 2009 году выиграл чемпионат мира.

30 мая комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что игроки лиги точно не примут участие в хоккейному турнире в рамках Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Причиной этого решения стало то, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в соревнованиях.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.