НХЛ объявила о пропуске игроками лиги Олимпиады 2018 года

Игроки, выступающие за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Мы давно дали понять, что, несмотря на нежелание большинства клубов прерывать сезон-2017/2018 для участия хоккеистов в Олимпийских играх, мы были готовы выслушать все стороны, например Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию хоккея (IIHF) или ассоциацию игроков НХЛ, но за несколько месяцев конструктивного диалога так и не произошло», — говорится в заявлении. Также отмечается, что МОК поставил руководству НХЛ условие, согласно которому участие игроков лиги в Играх-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018.

«Ассоциация игроков подтвердила, что у нее нет никакого желания или намерения продолжать переговоры, которые бы сделали участие в Играх более привлекательным для клубов. Таким образом, мы заявляем, что календарь сезона-2016/2017 будет сверстан без учета перерыва на Олимпиаду. На этом мы считаем вопрос закрытым», — отмечается в заявлении.

21 марта Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что игроки НХЛ не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. При этом его заместитель Билл Дэйли позже отметил, что окончательное решение по данному вопросу на тот момент еще не было принято.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года.