Глава НХЛ объявил о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что игроки НХЛ не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова функционера приводит Reuters.

«Никаких переговоров не ведется. Мы были готовы обсудить многие вопросы, которые могли бы смягчить потери для сезона НХЛ, но не было никакой отдачи. Учитывая текущее положение дел, люди должны принять, что мы (игроки из НХЛ) не едем на Игры», — заявил Беттмэн, отметив, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в Играх.

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«МОК идет к нам и говорит: "Мы знаем, что страховка, перелеты и размещение хоккеистов стоит от 15 до 20 млн долларов, но мы не собираемся за это платить". Что ж, мы тоже. Если они не ценят наше участие в Играх, почему мы должны ехать? С нашей стороны не будет никаких дальнейших шагов», — подчеркнул функционер.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года.