Спорт
 

Глава НХЛ объявил о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018

Перейти в «Мою Ленту»

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что игроки НХЛ не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова функционера приводит Reuters.

«Никаких переговоров не ведется. Мы были готовы обсудить многие вопросы, которые могли бы смягчить потери для сезона НХЛ, но не было никакой отдачи. Учитывая текущее положение дел, люди должны принять, что мы (игроки из НХЛ) не едем на Игры», — заявил Беттмэн, отметив, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в Играх.

«МОК идет к нам и говорит: "Мы знаем, что страховка, перелеты и размещение хоккеистов стоит от 15 до 20 млн долларов, но мы не собираемся за это платить". Что ж, мы тоже. Если они не ценят наше участие в Играх, почему мы должны ехать? С нашей стороны не будет никаких дальнейших шагов», — подчеркнул функционер.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Хоккеист «Питтсбурга» забросил шайбу с лета после навеса из-за ворот
Тарасенко оформил дубль и вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Радулов травмировал Анисимова в матче НХЛ
Последние новости
S&P улучшило прогнозы по рейтингам 13 российских компаний
Глава НХЛ объявил о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018
Адвокат семьи Магнитского госпитализирован после падения с высоты
Старшего сына Трампа осмеяли за неумение сидеть
Земле предрекли столкновение с Марсом
Захарова прокомментировала задержание журналиста УНИАН в Москве
Савченко пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и на каблуках
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
13:52 21 марта 2017

Гимн а капелла, нападение белки и пьяные русские

Самые яркие эпизоды завершившегося биатлонного сезона
00:03 Сегодня

Гражданин ЛНР Монсон стал почетным доктором психологических наук

22:55 21 марта 2017

Дзюба пропустит товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией

21:54 21 марта 2017

Самого молодого тренера в истории немецкой бундеслиги признали лучшим в стране

Спорт
 — 
11:56 18 марта 2017

«Россияне по натуре воины, европейцы — торговцы или пастухи»

Соперник Монсона — о подпольных боях в тюрьме и жизни после освобождения
17:24 19 марта 2017

Российский горнолыжник сорвался со склона во время чемпионата по фрирайду

21:00 21 марта 2017

Президент УЕФА посчитал «Ниву» пародией на автомобиль

20:05 21 марта 2017

Пожизненно отстраненный в КХЛ казахстанец умышленно вытолкнул соперника с борта

Спорт
 — 
13:26 20 марта 2017

Южный форум

В Сочи наградили лидеров в области продвижения спорта в России
10:48 19 марта 2017

Игрок клуба НХЛ попал шайбой в отверстие для камеры и разбил лицо болельщику

19:20 21 марта 2017

Дзюба выступил за привлечение иностранных судей к работе на матчах РФПЛ

18:24 21 марта 2017

Причиной отъезда из России информатора ARD Дмитриева назвали нежелание служить

Россия
Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков кормит льваПарк крымского периода
С кем и за что борется владелец ялтинских зверинцев Олег Зубков
Ярослав КалашникКогда больно просто жить
Сегодня Ярославу Калашнику еще можно помочь, завтра будет поздно
Владимир ПутинНапрасный труд
В Кремле обсудили, почему россияне работают неэффективно
Российские сенаторы озадачились своим местом в СМИ
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
Рамзан Кадыров собрался в Сирию
«Я все могу делать ногами»
Она родилась без обеих рук и стала чемпионкой мира в спортивном единоборстве
Все материалы
Мир
Парное выступление
Министры России и Японии обсудили безопасность в формате «два плюс два»
Андрей Баклицикий «Даже Трамп должен понимать, что ядерная война — это серьезно»
Андрей Баклицкий о ядерном разоружении и американском ударе по КНДР
Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon. Свастика над Дамаском
Чего хотят сирийские национал-социалисты
Эрдоган обвинил Европу в фашизме и расизме
Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с трудоустройством дочерей
В Варшаве осквернили крупнейшее в Польше кладбище советских солдат
Белая Дева — Госпожа Ночи
В Мексике и на юге США поклоняются богине смерти
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко«К Порошенко скоро придут с оружием»
Бывший депутат Рады Олейник — о новом госперевороте на Украине
Хоп, мусорок!
Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
Блокадный статус
Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом
Порошенко предложили учредить на Украине День косплея и супергероя
Савченко пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и на каблуках
На Украине испытали новые ракеты
Бывший депутат Рады рассказал о репетиции свержения Порошенко
Все материалы
Финансы
Памфлеты по-киевски
Зачем Порошенко сбивает цену украинских банков
Голодец попросила Путина повысить МРОТ
Дэвид Рокфеллер Великий и ужасный
Умер Дэвид Рокфеллер — человек, пытавшийся объединить мир
Эксперт назвал данные Росстата о неформальной занятости преувеличенными
S&P улучшило прогнозы по рейтингам 13 российских компаний
Греф заявил о поиске быстрого выхода с Украины
Реальные доходы россиян сократились на четыре процента
Все материалы
Бизнес
«Мы могли бы выдавать "дальневосточный гектар" за один час»
Вице-премьер Юрий Трутнев о неучтенной земле и работе с иностранными инвесторами
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Показать и почувствовать
Зачем современные художники говорят о боли
Россельхознадзор взял под усиленный контроль поставки бразильской говядины
ФАС уличила страховщиков в нарушениях антимонопольного законодательства
«Роснефть» увеличит поставки СПГ в Египет
Российский рынок рекламы в 2016 году показал рекордный рост
Все материалы
Силовые структуры
«Резня была бы хлеще, чем в Донбассе»
Монолог командира самообороны Севастополя о Крымской весне
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Стращай, оружие
Тренды и курьезы выставки IWA-2017 в Нюрнберге
Военная полиция попросила дать ей полномочия на оперативно-разыскные действия
В условиях содержания топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО нашли нарушения
Появилась видеозапись езды тихоокеанских морпехов на собачьих упряжках
Мантуров допустил передачу авиапромышленности в состав «Ростеха»
Все материалы
Наука и техника
«Фортов нас предал»
Зачем обезглавили Российскую академию наук
Солдаты и орудия у здания Моссовета, 1917 год«На фронте развал, в стране хаос и анархия»
Как Москва в октябре 1917 года сопротивлялась новой власти
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Земле предрекли столкновение с Марсом
В «Роснано» открестились от провалившегося «русского iPad» Чубайса
Samsung представила «убийцу» Siri
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. КоролеваОсиное гнездо
Как в Самаре гонят прочь всемирно известных ученых и Нобелевского лауреата
Все материалы
Спорт
Гимн а капелла, нападение белки и пьяные русские
Самые яркие эпизоды завершившегося биатлонного сезона
Гражданин ЛНР Монсон стал почетным доктором психологических наук
Дзюба пропустит товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром и Бельгией
Самого молодого тренера в истории немецкой бундеслиги признали лучшим в стране
Президент УЕФА посчитал «Ниву» пародией на автомобиль
Пожизненно отстраненный в КХЛ казахстанец умышленно вытолкнул соперника с борта
Дзюба выступил за привлечение иностранных судей к работе на матчах РФПЛ
Все материалы
Культура
Лицом к человеку
Почему холокост и сталинские репрессии породили схожие процессы в Европе и СССР
Владислав Кулаков: Назад в будущее
Как искусство возникало на руинах культуры
«Мычать от удовольствия»
27 лучших переводных книг сезона
Рэпер Гуччи Мэйн выпустит мемуары об обвинениях в убийстве и наркозависимости
СБУ запретит въезд участнице «Евровидения» от Армении в случае посещения Крыма
Умер автор детективов об инспекторе Морсе
Что он себе позволяет
Как Спайк Ли стал одним из лучших режиссеров мира, а мир этого не заметил
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ребята, учитесь у кавказцев»
Почему детей стоит держать подальше от роликов о сексуальном образовании
Захарова прокомментировала задержание журналиста УНИАН в Москве
Стыдно, но очевидно
Как доказать, что Трампа привели к власти иллюминаты и любители порно
Джихадисты поблагодарили Павла Дурова за Telegram и принятие ислама
Старшего сына Трампа осмеяли за неумение сидеть
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
Студент зачитал скоростной рэп ради стажировки на телешоу
Все материалы
Ценности
«Тяжелый люкс — это когда бриллианты в ушах висят до земли»
Иван Ургант делится тайными знаниями о роскоши, любви и носках Познера
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Omega анонсировала базельские новинки
Любимая компания Елизаветы II создала аромат-унисекс
Голландцы создали концепт суперъяхты для китайского миллиардера с двумя детьми
Риккардо Тиши переосмыслил дизайн кроссовок Air Max 97
Марка Sorry, I'm Not посвятила одежду «Призраку в доспехах»
Все материалы
Путешествия
Остаться в живых
Как выглядят худшие города мира
«Игристое к сахалинским устрицам лучше взять с собой»
Эксперт — о ключевых особенностях нового туристического сезона
«Мы ждем роста турпотока из России в этом году»
Директор Министерства туризма Израиля о «все включено» и скидках для россиян
СМИ узнали о планах Британии вслед за США запретить электронику в ручной клади
Определена страна Европы с самыми дешевыми свиданиями
На Украине китайцам предложили индивидуальные вертолетные туры в Чернобыль
Минздрав заявил о драматическом падении потока медицинских туристов из России
Все материалы
Из жизни
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
«Как же мне повезло»
История уроженца Томска, переехавшего в Калифорнию, но вернувшегося в Россию
Не хочешь — заставим
Как разные страны пытались сделать граждан счастливыми и что из этого вышло
Огорченный поражениями ирландец застрял в автомате с игрушками
В Японии открыли кафе с кроватями для посетителей
В Австралии открыли спа-центр для младенцев
Кем родился — не пригодился
Пары-трансгендеры, которые прославились в сети и хотят детей
Все материалы
Гонка за американской полицией на суперкарах
Как протестировать спортивные шины Michelin в США под полицейским конвоем
Волки в болотных сапогах
Как выглядели «горячие» внедорожники 20 лет назад
Шапку надень!
Черепашки-ниндзя, Майкл Джексон и бриллианты — самые необычные раскраски шлемов
Koenig — великий и ужасный
Самые яркие творения эксцентричного тюнера
«АвтоВАЗ» отправит на ремонт 106 тысяч «Лад»
Пьяные рабочие принесли BMW убыток в миллион евро
Porsche зарабатывает с продажи каждой машины 16 тысяч евро
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы