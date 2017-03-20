Хоккеист «Питтсбурга» забросил шайбу с лета после навеса из-за ворот

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Патрик Хорнквист забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерс». Видео появилось на YouTube-канале Sportsnetcanada.

На 17-й минуте встречи Фил Кессел перебросил шайбу через голкипера и ворота на пятачок, где Хорнквист сыграл на опережение и забил шайбу с лета.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 4:0. После 71 матча регулярного чемпионата «Пингвинс» занимают 3-е место в таблице Восточной конференции. «Флорида» идет на 13-м месте.