Тарасенко оформил дубль и вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Видео: sports.ru

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс». Видео было опубликовано на сайте НХЛ.

Видео: sports.ru

Встреча состоялась в ночь на воскресенье в Сан-Хосе. Две шайбы россиянина помогли «Сент-Луису» победить на выезде со счетом 4:1. Эти результативные броски стали 33-м и 34-м для Тарасенко в текущем сезоне. Он вышел на третье место в гонке бомбардиров, отставая только от Брэда Маршанда («Бостон Брюинз», 37 шайб) и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 35).

Всего на счету Тарасенко стало 63 очка (34 шайбы и 29 результативных передач) в 70 матчах НХЛ текущего сезона.