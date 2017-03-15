Радулов травмировал Анисимова в матче НХЛ

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов получил травму после силового приема соотечественника из «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова в матче команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео эпизода размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

В концовке первого периода Радулов толкнул оппонента на борт, после чего сам упал на левую ногу Анисимова. Форвард «Чикаго» смог подняться и покинуть площадку только при помощи врачей и партнеров по команде. О тяжести его травмы пока ничего не известно.

Встреча закончилась победой «Блэкхокс» со счетом 4:2. Анисимов отметился результативной передачей за 6 минут 47 секунд на льду.