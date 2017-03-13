Овечкин установил личный антирекорд результативности в НХЛ

Безголевая серия российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина впервые в его карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) достигла десяти матчей. Об этом сообщается на сайте лиги.

Очередной игрой без заброшенных шайб для россиянина стала встреча против «Анахайм Дакс», в которой столичная команда потерпела поражение со счетом 2:5. Овечкин в этом матче отметился результативной передачей.

До этого самая длинная безголевая серия Овечкина, выступающего в НХЛ с 2005 года, составляла девять матчей подряд.