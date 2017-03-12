Овечкин упал за бортик и насмешил публику

Видео: @LAKings / Twitter

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин во время смены игроков в ходе матча Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингс» неуклюже перевалился за бортик, чем насмешил партнеров по команде и болельщиков. Видео эпизода доступно в Twitter «королей».

«Вы можете научиться у этого человека очень многому в том, что касается хоккея. Кроме одной вещи — сменяться», — пошутили работавшие на матче телекомментаторы.

В игре с «Кингс» Овечкин повторил собственный антирекорд результативности, не сумев забросить шайбу в девятом матче подряд. Последний раз россиянин не мог отличиться в девяти встречах кряду в сезоне-2008/09.