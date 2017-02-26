Овечкин провел 900-й матч в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел 900-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь на воскресенье, 26 февраля, Овечкин вышел на лед в матче с «Нэшвилл Предаторс», который завершился поражением «Вашингтона» со счетом 2:5. В составе победителей двумя шайбами отметился Роман Йоси (21-я и 52-я минуты), также отметились Филип Форсберг (29), Майк Фишер (32) и Виктор Арвидссон (60). Хоккеисты столичной команды ответили шайбами Тома Уилсона (2) и Евгения Кузнецова (58).

Овечкин в этой встрече не сумел отметиться результативными действиями.

12 января, в матче с «Питтсбург Пингвинс» (5:2), Овечкин оформил дубль и довел количество набранных очков в НХЛ до 1001. Лидер по этому показателю — канадец Уэйн Гретцки (2857), завершивший карьеру в 1999 году. В активе россиянина 546 голов, Гретцки отличился 894 раза.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с сезона 2005/2006. В 900 поединках он набрал 1020 очков.