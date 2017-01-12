Овечкин прокомментировал свое 1000-е очко в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал особенным моментом набор 1000-го очка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова хоккеиста в четверг, 12 января, приводит «Советский спорт».

«Я очень взволнован и счастлив. Для меня это особенный и чудесный момент, который останется в памяти на всю жизнь. Очень рад быть частью такой организации, как "Вашингтон". Когда мы играем хорошо, нас тепло поддерживают. Когда мы проигрываем, нас продолжают поддерживать. Здесь невероятные болельщики и я горжусь, что играю в Вашингтоне», — сказал Овечкин.

На вопрос о возрасте 31-летний хоккеист ответил, что не утратил искру в глазах. «Самое главное — наслаждаться моментом и этим временем, которое ты проводишь. Потому что время летит быстро. Помню, как набрал первое очко в НХЛ — а тут уже тысячное. Но я не могу сказать, что устал от хоккея», — признался россиянин.

В четверг, 12 января, в матче с «Питтсбург Пингвинс» (5:2), Овечкин сделал дубль и довел количество набранных очков в НХЛ до 1001. Лидер по этому показателю — канадец Уэйн Гретцки (2857), завершивший карьеру в 1999 году. В активе россиянина 546 голов, Гретцки отличился 894 раза.