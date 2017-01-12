Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается в микроблоге НХЛ в Twitter.

Хоккеист забил два гола в матче против «Питтсбург Пингвинс». Теперь в активе россиянина 1001 набранное очко: 546 голов и 455 результативных передач в 880 играх, отмечает ТАСС. Владелец клуба Тед Леонсис поблагодарил Овечкина «1000 и 1001 раз» за достижение.

Нападающий, в свою очередь, назвал произошедшее «прекрасным моментом». «Это большое число. Приятно заработать 1000-е очко на домашней арене перед родными и болельщиками», — приводятся его слова на сайте НХЛ.

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1 января сообщалось, что Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает в составе «Вашингтона» с сезона-2005/06. Россиянин — шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу «регулярки») и трехкратный обладатель «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ).