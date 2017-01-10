Овечкин сравнялся с Морисом Ришаром по количеству голов в НХЛ

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 554-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сравнялся с канадцем Морисом Ришаром по этому показателю. Видео юбилейного гола россиянина размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

Россиянин отличился в игре регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (4:1). Кроме того, Овечкин довел количество набранных очков в лиге до 999.

Морис Ришар провел в НХЛ 18 сезонов (1942-1960) за «Монреаль». Вместе с командой восемь раз выигрывал Кубок Стэнли. С 1999 года по инициативе клуба вручается «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин шесть раз завоевывал этот титул.