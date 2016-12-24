Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Видеозапись эпизода появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Встреча проходила в ночь на субботу, 24 декабря, в Вашингтоне и завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:0. Овечкин отличился на 11-й минуте второго периода, реализовав выход один на один с голкипером «Тампы». Автором голевой передачи стал россиянин Дмитрий Орлов.