Собиравшийся на матч Овечкин перелез через собственный забор

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин был вынужден перелезть через ограду собственного дома, чтобы попасть на матч с участием своей команды. Видеозапись хоккеист разместил на странице в Instagram.

Форвард пояснил, что ворота не открывались из-за отключения света. Перелезть через забор ему помог одноклубник, нападающий Евгений Кузнецов.

Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 😂😂😂 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 29 2016 в 1:02 PST

В четверг, 29 октября, «Вашингтон Кэпитал» уступил в домашнем матче «Нью-Джерси Дэвилз». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии буллитов удача была на стороне гостей.

В середине декабря Александр Овечкин стал первым игроком из России, забросившим 200 шайб в большинстве в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.