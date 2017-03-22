Глава IIHF ответил на заявление комиссара НХЛ о пропуске игроками лиги ОИ-2018

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на заявление комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэна о том, что игроки лиги не примут участия в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Гэри бросил шайбу, сейчас настоящие переговоры начинаются между нами, Международным олимпийским комитетом (МОК), НХЛ и профсоюзом игроков. Это выглядит как провокация, но он хочет разрешить этот вопрос как можно скорее. Чем позже мы решим, тем сложнее будет решить вопрос с логистикой», — заявил Фазель.

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Глава IIHF также отметил, что дедлайна по решению этой проблемы не существует.

Во вторник, 21 марта, Беттмэн заявил, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, так как МОК отказался идти навстречу руководству лиги в вопросе о компенсации за выступление хоккеистов на Играх.

Позже заместитель Беттмэна Билл Дэйли уточнил, что окончательное решение пока не принято.