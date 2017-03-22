В НХЛ уточнили информацию о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018

В Национальной хоккейной лиги прокомментировали слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна от том, что игроки лиги не примут участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Как сообщил «Р-Спорт» заместитель комиссионера Билл Дэйли, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

«Беттмэн сказал лишь о текущем положении дел. На сегодняшний день "нет" было бы нашим ответом, но мы не должны принимать решение сегодня», — уточнил Дэйли.

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21 марта Гэри Беттмэн заявил, что игроки НХЛ пропустят Игры-2018. По его словам, представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в Играх. «Если они не ценят наше участие в Играх, почему мы должны ехать? С нашей стороны не будет никаких дальнейших шагов», — подчеркнул функционер.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане состоятся с 9 по 25 февраля 2018 года.