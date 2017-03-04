Малкин отметился дублем в 700-м матче в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отметился дублем и голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа Бэй Лайтнинг». Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча с «Тампой» стала для Малкина 700-й в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин помог своей команде победить со счетом 5:2 и был признан первой звездой игрового дня.

Вторым был признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак. Он отразил все 29 бросков по своим воротам в матче против Сент-Луис Блюз (3:0). Третьим в рейтинге стал форвард «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль, отметившийся дублем в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

30-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Из-за локаута в НХЛ, часть сезона-2012/2013 форвард провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе магнитогорского «Металлурга». В 700 матчах в заокеанской карьере россиянин отметился 825 очками (323 шайбы и 502 передачи).