Малкин отдал 500-ю передачу в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счет 500-ю передачу в заокеанской карьере.

На 14-й минуте второго периода Малкин выиграл вбрасывание, а Иан Коул отправил шайбу в ворота. Встреча завершилась поражением «Пингвингс» в овертайме со счетом 1:2.

Россиянин стал четвертым игроком в истории клуба, кому покорилась отметка в 500 передач. Его опережают Марио Лемье (1033 передачи), Яромир Ягр (640) и Сидни Кросби (633). В 694 матчах в составе «Питтсбурга» 30-летний нападающий набрал 819 очков (319 шайб и 500 передач).