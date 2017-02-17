Хоккеисты «Виннипега» набросились на Малкина за силовой прием против капитана

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вступил в потасовку с игроками «Виннипег Джетс» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

Россиянин применил силовой прием против капитана «Виннипега» Блэйка Уилера и попал тому в голову. Одноклубник Уилера Марк Стюарт набросился на Малкина, к драке присоединились игроки обеих команд.

Через некоторое время судьи разняли хоккеистов. Малкина, избежавшего травм, удалили на четыре минуты — за атаку игрока, не владеющего шайбой, и последующую драку.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме со счетом 4:3. Малкин отметился двумя очками (шайба и передача).