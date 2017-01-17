«Питтсбург» благодаря хет-трику Малкина обыграл «Вашингтон» Овечкина

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталс». Видео с голами россиянина размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

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Победу в овертайме со счетом 8:7 одержали «пингвины». Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами.

Всего на счету Малкина теперь 316 голов в 687 играх регулярного чемпионата. В списке лучших российских снайперов в «регулярке» НХЛ форвард поднялся на девятое место, обойдя бывшего нападающего «Детройт Ред Уингс» Павла Дацюка, на счету которого 314 шайб в 953 матчах.