Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Чикаго» Панарина в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс». Видеообзор поединка появился на YouTube-канале 1999 Domains.

Встреча проходила в Вашингтоне в ночь на 14 января по московскому времени и завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:0. Заброшенными шайбами отметились Джей Бигл (7-я и 59-я минуты), Никлас Бекстрем (7, с передачи Овечкина), Бретт Коннолли (18), Том Уилсон (38) и Ти Джей Оши (49). Выступающие за «Чикаго» россияне Артемий Панарин и Артем Анисимов результативных действий на свой счет не записали.