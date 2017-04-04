Третьяк прокомментировал пропуск Олимпиады игроками из НХЛ

Руководство Федерации хоккея России (ФХР) попробует переманить игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Его слова приводит «Советский спорт».

«Попытаемся убедить игроков, собирающихся перебраться в НХЛ, притормозить желание уехать на год. Есть еще ребята, у которых заканчиваются контракты в НХЛ. Очень хорошие игроки. Постараемся вернуть их в Россию. Все это в индивидуальном порядке», — сказал Третьяк.

Глава ФХР назвал решение НХЛ о пропуске Олимпиады непопулярным. «Жаль, что на Олимпиаде не будет сильнейших игроков мира. Ничего не поделаешь, будем готовиться своими силами», — заявил Третьяк.

По его словам, главный тренер сборной России Олег Знарок был готов к такому развитию событий. «Мы этот вариант рассматривали, прорабатывали. Поэтому и создали олимпийскую сборную, куда приглашаются молодые игроки, которые переросли молодежную сборную. Потом стали возить на этапы Евротура перспективных хоккеистов», — добавил президент ФХР.

Знарок заявил, что по-прежнему рассчитывает задействовать игроков из НХЛ на ближайших турнирах. «После того как олимпийская сборная сыграет два матча Еврочелленджа в Челябинске, начнет подготовку к чемпионату мира национальная команда, состав которой будет сформирован с учетом решения НХЛ. Тем не менее, это не значит, что мы полностью откажемся от игроков заокеанской лиги на предстоящем чемпионате мира», — приводит слова главного тренера «Известия».

3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог об участии хоккеистов в Играх с представителями МОК и IIHF. В заявлении лиги отмечалось, что представители МОК поставили условие, согласно которому участие игроков в Играх-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018.

В результате было объявлено, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.