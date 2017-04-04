Глава IIHF назвал пропуск игроками НХЛ Олимпиады-2018 грабежом болельщиков

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель раскритиковал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпиаду-2018. Об этом сообщается на сайте IIHF.

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«Мы уважаем причины, по которым НХЛ приняла такое решение, но не скрываем того, что оно ограбит хоккейных болельщиков. Они будут лишены возможности наблюдать за лучшими игроками мира, хоккей уступает в этом плане», — отметил Фазель.

Функционер также напомнил, что, начиная с 1998 года, представители североамериканской лиги были постоянными участниками Олимпийских игр. «НХЛ может полагать, что она наказывает Международный олимпийский комитет (МОК) или игроков, или и тех и других, за то, что они не предоставили руководству лиги каких-либо значимых уступок. Но все это препятствует росту нашей великой игры», — добавил глава IIHF.

3 апреля НХЛ объявила о решении не отпускать хоккеистов на Игры в Пхенчхан. Свое решение лига объяснила нежелание МОК пойти на уступки в переговорах о денежных компенсациях за участие игроков в соревнованиях.