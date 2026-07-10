Российские войска расширили плацдарм в Харьковской области

«Страна.ua»: ВС России расширили плацдарм под Волчанском Харьковской области

Российские войска расширили плацдарм под Волчанском в районе Бочкового Харьковской области. Об этом со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия России расширяет свой плацдарм на границе около Бочкового», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в попытке удержать поселок Белый Колодезь украинское командование направило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных военнослужащих 57-й бригады Вооруженных сил Украины, не прошедших необходимую подготовку.

Также российские войска взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. По сообщению пресс-службы Минобороны России, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».