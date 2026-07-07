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12:22, 7 июля 2026РоссияЭксклюзив

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о контроле над Петро-Ивановкой в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги Сумской области, а также Великие Проходы, Избицкое и Захаровка Харьковской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 205 военнослужащих, 8 автомобилей и боевую бронемашину «Казак».

Ранее российские войска взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике. В Кремле подчеркнули, что это первый, но очень важный этап в атаке на важный славянско-краматорский узел обороны ВСУ.

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