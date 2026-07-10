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16:43, 10 июля 2026Спорт

Сафонов рассказал о проблемах с русским языком из-за изучения французского

Матвей Сафонов рассказал, что забывает слова на русском языке из-за изучения французского
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов признался, что из-за изучения французского языка начал забывать слова на русском и английском. Об этом он рассказал в шоу «Натальная карта», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

«На самом деле, я начал учить французский и, во-первых, забыл на фиг английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и когда я сюда приехал, некоторые слова просто забывал. Я сижу в ресторане, пытаюсь вспомнить слово "грибы" и говорю: mushrooms», — рассказал Сафонов.

Ранее Сафонов обратился в Конституционный суд с жалобой на норму Семейного кодекса, устанавливающую алименты в долевом соотношении к доходу. По его мнению, суд должен иметь возможность назначать фиксированную сумму, если она лучше отражает реальные потребности ребенка. 

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. Вместе с парижским клубом он дважды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Франции, выиграл Межконтинентальный кубок.

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