Фетисов прокомментировал решение НХЛ о пропуске игроками лиги Олимпиады-2018

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов прокомментировал решение руководства Национальной хоккейной лиги, согласно которому выступающие за клубы НХЛ игроки пропустят Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Слова эксперта приводит ТАСС.

«В НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт — это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в олимпийских играх, то не было бы у них этого большего бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается», — рассказал Фетисов.

Ранее НХЛ объявила о том, что диалог между руководством лиги заинтересованными в участии хоккеистов в Играх сторонами не состоялся. В заявлении отмечалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) поставил организации условие, согласно которому участие игроков лиги в Играх-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018.

В результате было объявлено о том, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.

