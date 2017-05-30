Руководитель НХЛ заявил об окончательном отказе лиги отправлять игроков на ОИ

Игроки, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), точно не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, сообщается на сайте лиги.

«Мы уже объявили о своем решении шесть недель назад. За это время ничего не изменилось. НХЛ однозначно не примет участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это окончательное решение. Мы ожидаем, что ни один из игроков НХЛ не примет участие в Олимпийских играх 2018 года. Но я бы не хотел ввязываться в эти разговоры прямо сейчас», — заявил Беттмэн.

О пропуске Олимпиады игроками из НХЛ было объявлено 3 апреля. В заявлении лиги отмечалось, что календарь сезона-2017/2018 будет сверстан без учета перерыва на Игры. Это произошло из-за того, что что представители Международного олимпийского комитета (МОК) отказались идти навстречу руководству НХЛ в вопросе о компенсации за участие игроков в соревнованиях.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.