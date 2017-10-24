Хоккеисту НХЛ порезали лицо коньком

Hockey is life / Youtube

Защитнику «Лос-Анджелес Кингс» Дрю Даути порезали лицо коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс». Видео появилось на Youtube-канале Hockey is life.

Нападающий «Торонто» Патрик Марло попал коньком в лицо Даути. Защитник получил порез переносицы, однако смог продолжить игру.

Встреча завершилась поражением «Лос-Анджелеса» со счетом 2:3.

8 октября хоккеист «Питтсбург Пингвинс» Ян Коул показал фотографию лица после попадания шайбы во время матча НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». В результате инцидента защитник потерял несколько зубов.