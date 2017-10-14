Появилось видео массовой драки панк-рокеров на Болотной площади

Видео: Mash

Telegram-канал Mash опубликовал видео массовой драки, произошедшей на Болотной площади в Москве. На кадрах видно, что охрана довольно жестко расправляется с людьми в толпе.

Конфликт разгорелся между поклонниками панк-группы «Бригадный подряд» возле клуба RED, где музыканты давали концерт 13 октября. Что стало причиной стычки, не сообщается. В пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что конфликт произошел на бытовой почве. В результате потасовки два человека были госпитализированы, троих задержала полиция.