Бывший СССР
 

Футбольные фанаты избили депутата Рады

Перейти в «Мою Ленту»

Фанаты футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1», депутата Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрия Березу. Инцидент произошел на стадионе «Днепр-Арена» во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины, передает портал ua.tribuna.com.

Во время драки у болельщиков «Днепра-1» отобрали баннеры и барабан. Фанаты «Днепра» вывесили также баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба — прим. «Ленты.ру»)».

После произошедшего народный избранник сказал телеканалу «112 Украина», что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. «Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, — им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг», — отметил парламентарий. Он добавил, что на «больных людей» не обижается. «У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год — и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду», — подчеркнул Береза.

26 сентября СМИ сообщили об избиении Березой преступника, который ворвался в его дом. Злоумышленник намеревался ограбить и поджечь дом, но был пойман народным избранником. В результате 37-летний мужчина попал в реанимацию в городе Кривой Рог, у него оказались сломаны 4 позвонка, внутричерепная гематома.

Юрий Береза в 2014 году был командиром добровольческого полка «Днепр-1», который стал первым объединением такого рода, вошедшим в структуру МВД Украины. Парламентарий известен своими кровожадными заявлениями. Так, оппозиции он грозил «ночью длинных ножей», а тех, кто носит георгиевскую ленту, обещал лично расстрелять.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ультрас «Днепра» побили президента «Днепра-1» Березу и болельщиков клуба
Нардеп Юрий Береза рассказал о драке на стадионе
СМИ сообщили об избиении депутатом Рады поджигателя его дома
Последние новости
СМИ узнали о причастности чекистов из Тюмени к серии убийств бизнесменов
Белую вдову из ИГ убили в Сирии
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Футбольные фанаты избили депутата Рады
Российские военные узрели американскую бронетехнику в Польше
Кара Делевинь рассказала о попытках Вайнштейна соблазнить ее другой женщиной
Полиция Швейцарии потребовала удалить видео с избиением белого подростка негром
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0511 октября

Приход во власть

Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
06:29Сегодня

Украинский журналист устроил скандал на борту самолета

02:5726 сентября

Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе

20:5811 октября

Киев обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье

Бывший СССР00:03 9 октября

Поезд дальше не пойдет

Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
19:1211 октября

Порошенко заявил о готовности провести референдум по Крыму

17:4517 сентября

Украинец вызвал полицию из-за ответа кассирши гипермаркета на русском языке

18:5711 октября

Закон об украинизации образования назвали дискриминационным в ПАСЕ

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
17:4611 октября

В Киеве рассказали о воевавших на стороне ЛНР 300 сербах

00:4417 сентября

Украинский генпрокурор исключил возможность ареста Саакашвили

17:0411 октября

Советник Порошенко рассказал о готовности Донбасса вернуться в состав Украины

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
«Лидеров России» отберут по конкурсу
Бывшего губернатора заподозрили в краже карандаша
Власти Московской области рассказали о борьбе с безработицей
Александр Лукашенко и Владимир Путин«Они у нас очень верные!»
Новый щенок Путина затмил проблемы СНГ
Власти Подмосковья рассказали о темпах благоустройства дворов
Отец и сын в Ростовской области похитили женщин и заставили их вести хозяйство
Все материалы
Мир
Опиум и смерть
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Полиция Швейцарии потребовала удалить видео с избиением белого подростка негром
Российские военные узрели американскую бронетехнику в Польше
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции задержание сотрудников посольства США
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Поезд дальше не пойдет
Почему Литва объявила соседям рельсовую войну
Футбольные фанаты избили депутата Рады
Украинский журналист устроил скандал на борту самолета
Киев обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье
Порошенко заявил о готовности провести референдум по Крыму
Закон об украинизации образования назвали дискриминационным в ПАСЕ
Все материалы
Финансы
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
Беглый банкир Пугачев отказался отдавать России свою виллу
Швейцарцы нашли в канализации золотое дно
США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением
Вануату начала продажу гражданства за биткоины
ОПЕК попросила США снизить добычу нефти
На Украине предложили легализовать криптовалюты
Все материалы
Бизнес
Нагревательный элемент
Московские теплоэнергетики недополучают с УК треть платежей за тепло
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
Дебоширом на рейсе в США оказался директор проектной группы ЕФСР
Песков посчитал исчерпанной ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Испытатели получат второй образец самолета МС-21 для тестирования
Вывозом мусора из Пушкино займутся компании «ЭКО» и «Экологический патруль»
Богатейший мексиканец увидел плюсы для бизнеса в смертоносном землетрясении
Все материалы
Силовые структуры
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Вадим АмпелонскийДоблокировались: троицу из Роскомнадзора уличили в хищениях
Чиновники могли завысить себе зарплаты
«Держись, братан»
Суд над королем преступного мира Шакро Молодым заставил вспомнить лихие 90-е
Суд отказал в аресте пресс-секретаря Роскомнадзора по делу о мошенничестве
СМИ узнали о причастности чекистов из Тюмени к серии убийств бизнесменов
Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве
Источник связал дело на Ампелонского с оформлением зарплат в Роскомнадзоре
Все материалы
Наука и техника
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Горящая плоть
Чем грозит России американское электромагнитное оружие
В МГУ распотрошили метеориты
Зарядка смартфона сожгла рот ребенку
Раскрыт простой способ взломать iPhone
В Антарктиде нашли гигантскую загадочную дыру
Все материалы
Спорт
Полный мундиаль: Украина и США не приедут в Россию
Кто сыграет на идеальных газонах Саранска и Волгограда
СМИ уличили Фалькао в попытке договориться с соперниками в матче отбора ЧМ-2018
Виталий Кличко отказался от предложения мотивировать сборную Украины и пожалел
Британский художник изобразил Дзюбу
Испанский «Райо Вальекано» выиграл суд по делу уличенного в нацизме украинца
Губерниев высказался о конфликте с Фуркадом
Австралия отказалась пускать северокорейцев на юношеский турнир по футболу
Все материалы
Культура
Марио Варгас Льоса«Бродский курил одну за другой»
Счастье, Борхес и независимость Каталонии глазами Марио Варгаса Льосы
Харви ВайнштейнТочно продюсер
Самый колоритный делец Голливуда погорел на просьбах потереть ему спинку
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Учитель признал наличие вымысла в «Матильде»
Кара Делевинь рассказала о попытках Вайнштейна соблазнить ее другой женщиной
Раскрыт секрет самых страшных фильмов
Феминистка предложила победить сексуальные домогательства Скалой Джонсоном
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
Блогер замуровал голову в ведре
Немка опознала своего ребенка в кадре из педофильского видео
Безумная японка принялась отучать пассажиров метро от хамства
Малазийская пекарня прославилась благодаря прыщавым тортам
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
СМИ узнали об «израильском следе» в скандале с софтом Касперского в США
Все материалы
Ценности
«Я бью татуировки своему отцу»
Татуировщик Негур знает, что такое реальная боль
Испанцы нарядили моделей в переработанную шерсть и отправили в Исландию
Выявлены неожиданные автомобильные предпочтения богатых россиян
Белла Хадид отметила день рождения без нижнего белья
Глава Apple захотел примерять одежду при помощи смартфона
Итальянцы показали обнаженных девушек в масках зайцев
Девушкам предложили обнажиться к зимним праздникам
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
Российский турист оказался на паперти в Индии из-за блокировки банковской карты
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчетов по долгам
Названы любимые пляжные направления отдыха россиян
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Купе для белого господина
Тряхнуть стариной можно даже в южноафриканском поезде
Все материалы
Из жизни
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Немецкие пожарные спасли застрявшего в заборе ежика
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Схватка лося и волка попала на видео
Все материалы
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
Гений аэродинамики или дизайнер-сумасброд?
Самые безумные автомобильные творения Луиджи Колани
Пока, «Солярис» – здравствуй, «Веста»
25 самых популярных машин России
Швейцарцы сделали автомобиль-скейтборд со съемным кузовом
Tesla Model 3 с пробегом оценили в четыре раза дороже новой
Госдума ужесточила штраф за отказ пропустить пешеходов
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы