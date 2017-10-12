Футбольные фанаты избили депутата Рады

Фанаты футбольного клуба «Днепр» избили президента клуба «Днепр-1», депутата Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрия Березу. Инцидент произошел на стадионе «Днепр-Арена» во время матча 16-го тура второй лиги чемпионата Украины, передает портал ua.tribuna.com.
Во время драки у болельщиков «Днепра-1» отобрали баннеры и барабан. Фанаты «Днепра» вывесили также баннер: «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба — прим. «Ленты.ру»)».
После произошедшего народный избранник сказал телеканалу «112 Украина», что на стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов. «Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, — им не место на спортивных аренах... Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу... В данный момент это и есть для меня внутренний враг», — отметил парламентарий. Он добавил, что на «больных людей» не обижается. «У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год — и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду», — подчеркнул Береза.
26 сентября СМИ сообщили об избиении Березой преступника, который ворвался в его дом. Злоумышленник намеревался ограбить и поджечь дом, но был пойман народным избранником. В результате 37-летний мужчина попал в реанимацию в городе Кривой Рог, у него оказались сломаны 4 позвонка, внутричерепная гематома.
Юрий Береза в 2014 году был командиром добровольческого полка «Днепр-1», который стал первым объединением такого рода, вошедшим в структуру МВД Украины. Парламентарий известен своими кровожадными заявлениями. Так, оппозиции он грозил «ночью длинных ножей», а тех, кто носит георгиевскую ленту, обещал лично расстрелять.