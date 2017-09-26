СМИ сообщили об избиении депутатом Рады поджигателя его дома

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» Юрий Береза едва не забил до смерти преступника, который ворвался в его дом. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил портал Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, в дом Березы в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина. Инцидент произошел 24 сентября около часа ночи. Злоумышленник намеревался ограбить и поджечь дом, но был пойман народным избранником. В результате 37-летний мужчина попал в реанимацию в городе Кривой Рог, у него сломаны 4 позвонка, внутричерепная гематома.

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Источники в «Народном фронте» сообщили, что 26 сентября в офисе партии состоялся разговор по поводу произошедшего. «Антон Геращенко привез в офис какие-то жесткие материалы по Березе и разговаривал с руководством», — отметил собеседник.

Сам Береза рассказал телеканалу ТСН, что злоумышленники действительно сожгли его дом и машину. «У меня нет никаких инцидентов. У меня сожгли дом и машину. Это было давно. Не могу сейчас комментировать», — заявил он.

Юрий Береза в 2014 году был командиром добровольческого полка «Днепр-1», который стал первым объединением такого рода, вошедшим в структуру МВД Украины. Парламентарий известен своими кровожадными заявлениями. Так, 25 мая он пригрозил оппозиции «ночью длинных ножей». Неделей ранее он сказал, что готов лично расстреливать людей из-за георгиевской ленты.