В сети появилось видео противостояния украинских силовиков с крестьянами

В сети появилось видео инцидента в селе Бережинка Кировоградской области Украины, где произошли столкновения силовиков с крестьянами, сообщает «Страна».

Как передает издание, столкновения произошли между правоохранителями, местными крестьянами и ветеранами АТО (антитеррористической операцией Киев называет силовое противостояние в Донбассе) 27 июня. Причиной конфликта стала борьба за контроль над агропредприятием «Нива-2010».

По информации «Страны», ветеран батальона «Донбасс», владелец охранного предприятия Евгений Шевченко утверждает, что фермерское предприятие намеревались «отжать» «рейдеры из охранной компании "Борисфен", которую контролирует народный депутат от «Народного фронта» Юрий Береза"». По его словам. полицию в Бережинку стянули «по личному приказу» главы МВД Арсена Авакова.

По данным правоохранителей, были задержаны более 30 человек, которые приехали на микроавтобусах и пытались захватить офисное помещение.

После случившегося, сообщает «Страна», жители села требуют отправить в отставку руководителя областной полиции.