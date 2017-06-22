Появилось видео массового побоища ультрас в Киеве на глазах Авакова

Видео: FootballHub / Facebook

Массовая драка болельщиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве проходила на глазах министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Видео инцидента в четверг, 22 июня, опубликовала «Страна».

Финальный матч чемпионата Украины по футболу среди любительских команд между «Агробизнесом» из Хмельницкой области и харьковским «Металлистом 1925» проходил 19 июня. Игра была остановлена из-за поведения болельщиков на трибунах — они выбежали на поле в масках и бросали файеры. После досрочного завершения матча ультрас харьковской команды напали на группу поддержки команды-соперника.

За происходящим на поле и трибунах следил находившийся на стадионе Аваков.