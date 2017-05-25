Депутат Рады пригрозил «ночью длинных ножей» в случае реванша оппозиции

Депутат Верховной Рады, заместитель главы фракции «Народного фронта» Юрий Береза заявил, что украинские националисты не допустят реванша оппозиции, пророссийских сил. Об этом он сказал в эфире «5 канала», видео доступно на YouTube (с 25 минуты).

«У нас есть боевой опыт и эта революция закончилась большой кровью. Как только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут... у меня есть план "Б". Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет "ночь длинных ножей" и все», — заявил парламентарий.

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10 мая депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош сообщил, что в Днепропетровске (переименован в Днепр) необходимо предотвратить «ватно-колорадный реванш». Он добавил, что в случае игнорирования этих требований «заговорит улица, а возможно, и стволы».

9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли столкновения, в которых пострадали и ветераны так называемой АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют силовую операцию в Донбассе). Поводом для потасовок стало использование участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе 6 полицейских.

«Ночь длинных ножей» — расправа Гитлера над штурмовиками НСДАП, произошедшая 30 июня 1934 года. Поводом стали подозрения в подготовке штурмовыми отрядами путча. В документах Нюрнбергского трибунала указано, что в результате было уничтожено более тысячи человек.