СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО

Бывшие участники АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в Донбассе) и бойцы добровольческих батальонов пополняют частные армии, которые используются в ходе передела собственности на Украине. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает «Страна».

Издание приводит мнение некоего сотрудника украинского МВД, который выделяет следующие крупные военизированные формирования — батальон «Святая Мария», который курируют депутаты Верховной Рады Дмитрий Линько и Игорь Мосийчук, батальон «Днепр-1», подчиняющийся парламентарию Юрию Березе, формирования, подотчетные депутату Евгению Дейдею, который близок к министру внутренних дел Арсену Авакову, полк Нацгвардии «Азов» и связанные с ним охранные агентства, батальон «Донбасс» и аффилированные с ним структуры, подконтрольные депутату Семену Семенченко.

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Страна приводит описание истории жителя Львова, который после участия в силовой операции в Донбассе в составе батальона «Айдар», вступил в ряды общественной организации, оказавшейся частной армией. «Мы защищаем частную собственность от рейдеров, которые действуют по всей стране. Были в Лисичанске, Бахмуте, Бережанке, Полтаве, Сумах, во Львове», — говорит он.

По словам Дмитрия Корчинского, лидера украинской националистической партии «Братство» (признана экстремистской и запрещена на территории России) на Украине «президент и депутаты зарабатывают на криминале». «Почему ребята, вернувшиеся из АТО не могут делать этого? Тем более, что многие из тех, кто шли защищать страну в те же добробаты, выходцы из мира криминала», — подчеркнул экстремист.

В августе ветеран АТО Евгений Турчак рассказал, что бывшие военнослужащие зарабатывают тем, что отнимают у фермеров урожай или защищают сельхозпроизводителей от налетов других ветеранов.