Бывший чиновник МВД Украины рассказал о миллионах схронов с оружием в стране

Бывший начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Валерий Кур заявил, что в стране миллионы схронов с оружием, оборудованных участниками военной операции Киева в Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина» (запись передачи опубликована на видеохостинге YouTube).
«У каждого атошника (участника АТО, антитеррористической операции — так украинские власти называют боевые действия на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру») есть свой маленький "схрончик". Миллионы! Десятки миллионов стволов и взрывчатых устройств!» — заявил Кур.
Он также высказал мнение, что бывшие военнослужащие могут стать часть преступного мира. «И не только бывшие участники АТО, но и любые силовики — полицейские, военные, бойцы Нацгвардии, если их лишить социального пакета, лишить того, что обещали», — добавил Кур.
В октябре 2016-го глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что из-за досрочного освобождения осужденных из мест заключения страна вскоре столкнется с резким ростом преступности. В августе того же года министр связал рост преступности в стране с доступностью оружия и бедностью населения.
Кроме того, министр признал, что всплеск насилия связан с «широким фронтом свободного хождения с оружием», в том числе и из зоны боевых действий в Донбассе.