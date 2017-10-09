Фанату «Спартака» дали 11 лет за убийство 18-летнего парня у метро «Цветной бульвар»

Тверской районный суд Москвы приговорил фаната «Спартака» Сергея Мелеинова к 11 годам колонии строгого режима за убийство 18-летнего Александра Бармина у станции метро «Цветной бульвар» в сентябре 2015 года. Об этом в понедельние, 9 октября, сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, мужчина признан виновным в убийстве и хулиганстве. Его подельники Виталий Скурчаев и Александр Графин осуждены на семь лет колонии строгого режима и четыре года два месяца колонии общего режима соответственно.

Материалы по теме Архипелаг кулак Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер

В сентябре 2015 года у станции метро «Цветной бульвар» между группой молодых людей и Барминым произошел конфликт. Ему было нанесено не менее восьми ударов ножом. Потерпевший скончался по пути в больницу. Спустя сутки после инцидента полицейские задержали 21-летнего уроженца Лобни Мелеинова, который повредил в драке голову и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Сыщики установили, что он фанат «Спартака» и поддерживает неформальные движения.

В феврале 2016 года суд в Самаре приговорил 27-летнего Мансура Иснаилджанова к 12 годам колонии за убийство болельщика московского футбольного клуба «Спартак». Преступление произошло в ночь на 9 августа 2015 года в одном из местных ресторанов в ходе ссоры между посетителями. Иснаилджанов ударил ножом в шею 28-летнего Антона Феоктистова, в результате чего он умер на месте.

