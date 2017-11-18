Раненному в «Москва-Сити» охраннику повредили мозг

Один из шести сотрудников охраны, раненный в результате стрельбы в ресторане в «Москва-Сити», получил тяжелую черепно-мозговую травму с повреждением вещества мозга. Об этом в субботу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в медицинских кругах.

Состояние пострадавшего оценивается как критическое.

Из шести раненых двое — в тяжелом состоянии, они прооперированы и находятся в реанимации. Одного охранника отпустили после оказания медицинской помощи.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, при осмотре места ЧП были обнаружены 15 гильз от травматического оружия. Также был изъят нож. «Так как один из охранников получил ранение в живот, обнаруженный предмет отправлен на экспертизу, которая должна установить, использовался ли он в преступлении или нет», — сказал собеседник редакции. Он добавил, что у четырех задержанных по подозрению в участии в перестрелке оружие не обнаружено, но их проверяют на причастность к произошедшему.

Конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити» произошел на вечеринке, которая проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик, сообщал телеканал РЕН ТВ. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.

Посетители, находясь в нетрезвом состоянии, обстреляли сотрудников ЧОП и гражданских служащих Росгвардии из травматического оружия, а потом скрылись с места происшествия. Пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух и более лиц.