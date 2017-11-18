Задержаны четыре стрелка из башни «Москва-Сити»

Четыре мужчины задержаны по подозрению в участии в перестрелке в «Москва-Сити». Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В ближайшее время их проверят на причастность к инциденту.

Одного из предполагаемых участников перестрелки задержали возле торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте. Он был за рулем автомобиля Toyota.

Вечеринка, на которой произошел конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити», проходила 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Сергея Павлова по прозвищу Павлик, сообщил телеканал РЕН ТВ. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.

Посетители, находясь в нетрезвом состоянии, обстреляли сотрудников ЧОП и гражданских служащих Росгвардии из травматического оружия, а потом скрылись с места происшествия. Пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь двух и более лиц.