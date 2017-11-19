Раненных на вечеринке измайловской ОПГ бойцов поощрят

Сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии, раненных на вечеринке в комплексе «Москва-Сити», предположительно, устроенной измайловской организованной преступной группировкой (ОПГ), могут поощрить. Об этом в воскресенье, 19 ноября, представитель предприятия Валерий Грибакин сообщил РЕН ТВ.

«Могли остаться и безучастными, поскольку нет, скажем так, такого пункта в договоре. Они решили вмешаться с целью обеспечения порядка, за что и пострадали — получили серьезные ранения. Назначена служебная проверка. (...) Мнение руководства предприятия — они будут поощрены. Мы будем ходатайствовать руководству о поощрении этих бойцов», — сказал он.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии действовали в рамках закона, пытаясь остановить конфликт в комплексе «Москва-Сити», и преступных авторитетов не охраняли.

Как сообщалось ранее, конфликт между охраной и посетителями ресторана в башне «Око» в «Москва-Сити» произошел на вечеринке, которая состоялась 17 ноября в честь 55-летия бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 10 человек. По горячим следам полиции удалось задержать более 30 человек.