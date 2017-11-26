Раскрыты подробности тройного убийства в ресторане Армавира

Участник перестрелки в ресторане Армавира, в ходе которой погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии, может быть связан с криминальными кругами. Об этом в воскресенье, 26 ноября, пишет издание NEWS-R.

Перестрелка в ресторане произошла в ночь на воскресенье. По информации издания, конфликт начался со словесной перепалки между начальником охранного агентства «Витязь» Сергеем Боровым, пришедшим отдыхать в ресторан, и местным криминальным авторитетом Андреем Сараянцем, который находился там с друзьями.

Первым оружие выхватил Боровой и выстрелил в обидчика. Точную марку пока не удалось установить, известно, что оно было девятимиллиметровым. От полученной раны криминальный авторитет скончался на месте.

После этого приятель Сараянца Мухтар Малсюгенов открыл ответный огонь по Боровому и стоявшему рядом с ним другу — врио начальника вневедомственной охраны Армавира, полковнику Росгвардии Петру Ломакину. В них попало несколько пуль, и они скончались в больнице.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый может передвигаться на черном BMW или Mercedes-Benz серебристого цвета.