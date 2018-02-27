ФСБ задержала в Петербурге банду разбойников и вымогателей из Чечни

В Санкт-Петербурге задержана преступная группа, промышлявшая разбоями, похищениями людей и вымогательством у них денег. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В ноябре прошлого года семь членов группы приехали в один из петербургских ресторанов, окружили местного бизнесмена, пригрозили пистолетом и потребовали отдать им деньги. Затем соучастники обыскали мужчину и отобрали у него 37 тысяч рублей, ключи от автомобиля и банковскую карту, заставив сказать ПИН-код.

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После этого члены группы отвели свою жертву в подземный паркинг, где избили, а затем угнали его Hyundai Creta.

«Они насильно поместили потерпевшего в автомобиль и доставили к одному из домов по Лиговскому проспекту, похитив его часы и мобильный телефон. По требованию преступников мужчина позвонил своим знакомым и родственникам, у которых попросил деньги за свое освобождение. После того как соучастники получили 150 тысяч рублей, они освободили похищенного», — говорится в сообщении.

Во время обысков в домах задержанных обнаружили пистолет Макарова и шесть травматических пистолетов с признаками переделки для применения боевых патронов.

Как сообщает РИА Новости, преступная группа действовала на территории Санкт-Петербурга в течение 2017 года, в нее входили выходцы из Чечни, некоторые их них уже привлекались к уголовной ответственности. При задержании они пытались оказать сопротивление бойцам спецназа ФСБ.

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