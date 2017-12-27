В Киеве похитили российского специалиста по блокчейну

В Киеве пропал российский специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила интернет-газета «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Лернер перестал выходить на связь 26 декабря в середине дня. Вечером в тот же день с заявлением о похищении в полицию обратились знакомые IT-специалиста. Со слов заявительницы, Лернера похитили неподалеку от его места работы — офисного центра на улице Степана Бандеры (бывший Московский проспект).

«Программиста силой затащили в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) неизвестные лица в темной одежде и балаклавах, и увезли в неизвестном направлении», — отмечает издание. Возбуждено уголовное дело о похищении человека (часть 2 статьи 146 УК Украины).

Материалы по теме Поигрались и хватит Америка признала биткоин, но надежнее он от этого не стал

На Украине 40-летний гражданин России Лернер вел ряд стартапов, связанных с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.

18 декабря портал о блокчейне ForkLog сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла криптовалюту у основателя ForkLog Анатолия Каплана (Климова) во время обыска. «При этом один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска, на что адвокат Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд», — отмечало издание.

В декабре впервые в России завели дело о краже биткоинов. Житель Краснодара обратился в полицию после того, как провел неудачную сделку по покупке криптовалюты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!