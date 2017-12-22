В России впервые завели дело о пропаже биткоинов

В Санкт-Петербурге впервые в России завели дело о краже биткоинов, пишет «Фонтанка». Житель Краснодара обратился в полицию после того, как провел неудачную сделку по покупке криптовалюты.

По информации издания, краснодарский бизнесмен в ноябре нашел во «ВКонтакте» объявление о продаже биткоинов от пользователя, зарегистрированного под именем Олег Свиридов. Сделка предполагала зачисление цифровой валюты с одного электронного кошелька на другой и передачу продавцу денег наличными.

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К началу декабря краснодарец собрал 1,5 миллиона рублей для покупки двух биткоинов и прилетел с деньгами в Петербург. С продавцом он должен был встретиться в аэропорту Пулково 7 декабря, но тот, сославшись на занятость, отправил на сделку посредника. Свиридов, будучи на связи, поставил покупателю условие, что биткоины ему переведут только после передачи денег.

В результате бизнесмен зачислил 1,5 миллиона рублей на три банковских карточки посредника. Не дождавшись пополнения своего кошелька на две единицы криптовалюты, он обратился в полицию. Управление на транспорте МВД по Северо-Западу завело дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, посредник был задержан. По данным «Фонтанки», это 42-летний юрист Виктор Кудряшов.

В середине декабря житель Минска обратился в милицию с заявлением о краже у него 0,83 биткоина. По словам мужчины, он перевел криптовалюту покупателю, но денег не дождался, писала белорусская «Комсомольская правда».

В сентябре в России завели первое в стране дело об обналичивании биткоинов. Его фигурантами стали три жителя Костромской области.

Биткоин, как и любая другая криптовалюта, в России не обладает официальным статусом и не регулируется властями. В 2014 году ЦБ сравнивал его с денежными суррогатами, оборот и выпуск которых в стране запрещен, и призывал осторожно относиться к сделкам с цифровой валютой.

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