Мавроди высмеял держателей биткоинов

Известный финансовый комбинатор, основатель классической финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди в Twitter подколол инвесторов в биткоин и в очередной раз заверил в надежности собственной криптовалюты под названием «Мавро» (Mavro).

В пятницу, 22 декабря, весь рынок криптовалют демонстрирует рекордное падение. На момент написания этой заметки биткоин падает на 24 процента в район 12 300 долларов, Ethereum — на 28 процентов, до 580 долларов, Bitcoin Cash — на 39 процентов, до 2043 долларов, Litecoin — на 31 процент, до 212 долларов.

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Мавроди спрогнозировал «апокалипсис» на рынке криптовалют в среду, 20 декабря. «Настало время перемен! Мы можем сделать очень много! Финансовый апокалипсис неизбежен!» — приводились его слова на сайте компании.

Мавроди создал финансовую пирамиду МММ в 1992 году. Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей пирамидой в российской истории. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. В общей сложности число обманутых вкладчиков в МММ людей достигало 10-15 миллионов человек.

За создание МММ в 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие. В январе 2011-го он создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула в том же году. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, теперь он скрывается от российских властей и запускает новые пирамиды по всему миру: от Африки до Китая.

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