Мавроди пообещал апокалипсис

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил обратный отсчет до перезапуска своей криптовалюты Mavro на платформе Ethereum. На официальном сайте валюты включены часы, показывающие, сколько времени осталось до введения нового Mavro в оборот.

В качестве причины перезапуска Mavro назван беспрецедентный рост стоимости биткоина в течение последних недель. На сайте призывают не покупать старые токены Mavro, а, напротив, продавать их по цене 50 центов за штуку. Изначальный курс Mavro составлял один доллар.

«Настало время перемен! Мы можем сделать очень много! Финансовый апокалипсис неизбежен!» — отмечается на сайте.

Криптовалюта Mavro была запущена Мавроди в конце 2016 года. В проекте в первый же месяц приняли участие 33 тысячи человек, впоследствии их число выросло.

В апреле 2016 года два миллиона жителей ЮАР лишились вложений в проект Мавроди «Репаблик оф биткоин». Под видом социальной сети им предлагалось инвестировать в криптовалюты, а обещанный доход превышал 100 процентов.

Сергей Мавроди создал компанию МММ в 1992 году. Она быстро набрала популярность и стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. По различным оценкам, число пострадавших от МММ людей достигло 10-15 миллионов человек. В 2007-м Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

В январе 2011-го он создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула в том же году. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывается от российских властей.

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