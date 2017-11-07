Банк России сравнил криптовалюту с фантиками от непонятных людей

Банк России не будет заниматься организацией площадок для обмена криптовалют. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, сообщает «Интерфакс».

«Хотите играть — играйте. Но никакого страхования, судебной защиты не будет», — сказал он.

По словам Тулина, запрещать целесообразно то, что можно администрировать. «Регулирование, скорее, будет сводиться к тому, что будут перекрыты каналы организованного обмена государством», — отметил он.

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Первый зампред ЦБ добавил, что «виртуальная валюта — это денежный суррогат, ничем не обеспеченная, как фантики, валюта создается по определенному техническому алгоритму, который создается непонятной группой людей».

Криптовалюты мало отличаются от финансовых пирамид, полагает чиновник. «Был бы Сергей Мавроди помоложе, он был бы активным создателем этой системы. Многих привлекает, что можно заработать много денег, потом их потерять, можно сидя на диване, не выходя из дома этим заниматься», — уверен Тулин.

В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ установить требования к организации майнинга криптовалют, а также организовать регистрацию осуществляющих такую деятельность хозяйствующих субъектов.

Тогда же глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.