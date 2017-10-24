Путин поручил создать песочницу для криптовалют

Президент Владимир Путин по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере поручил к 1 июля 2018 года обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Регулирование предполагается ввести по аналогии с тем, как оно осуществляется при первичном размещении ценных бумаг. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банку России также поручено создать специальную регулятивную площадку («сэндбокс» — англ. песочница) для апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг до введения общих правил регулирования.

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11 октября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.

Ранее Путин заявлял, что цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями. Важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы, считает он. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркивал глава государства.